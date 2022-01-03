На борту круїзного лайнера в Італії виявили 45 випадків COVID-19

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Лайнер з туристами прямував з Марселя (південь Франції) і прибув до Італії в Геную 3 січня, о 07:00 ранку за Гринвічем. У 45 пасажирів тести на коронавірус показали позитивний результат.

Спочатку MSC повідомила, що у Генуї було зареєстровано 45 випадків, "в основному безсимптомних". Але пізніше компанія підтвердила, що на борту корабля були й інші пасажири, позитивні на COVID-19 , не вказавши їх точну кількість. Компанія зазначила, що вони вийдуть на берег під час наступних зупинок.

"Відповідно до протоколу позитивні пасажири та їхні родичі були негайно ізольовані в каютах з балконами та отримали медичну допомогу. Їх висадили сьогодні в Генуї, щоб благополучно доставити додому за рахунок компанії", - повідомили MSC.

Італійських пацієнтів відправили додому, а іноземців з позитивним результатом перевели у спеціальні установи.