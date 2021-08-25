У Бразилії можуть скасувати маски, незважаючи на високу захворюваність COVID-19

Президент Бразилія Жаїр Болсонару заявив про можливе скасування масочного режиму. При цьому захворюваність коронавірусом в країні залишається високою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Болсонару доручив Міністерству охорони здоров'я провести дослідження щодо припинення використання покриттів для обличчя.

За його словами, оголошення про використання масок може бути зроблено вже сьогодні.