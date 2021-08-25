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У Бразилії можуть скасувати маски, незважаючи на високу захворюваність COVID-19

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Бразилія, Середа 25 серпня 2021 06:37
У Бразилії можуть скасувати маски, незважаючи на високу захворюваність COVID-19 Фото: Жаїр Болсонару, президент Бразилії (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Президент Бразилія Жаїр Болсонару заявив про можливе скасування масочного режиму. При цьому захворюваність коронавірусом в країні залишається високою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Болсонару доручив Міністерству охорони здоров'я провести дослідження щодо припинення використання покриттів для обличчя.

За його словами, оголошення про використання масок може бути зроблено вже сьогодні.

Згідно зі статистикою, кількість хворих коронавірусом в Бразилії знизилося, але досі залишається високим. Якщо раніше реєстрували понад 114 000 випадків заражень за один день, то зараз хворіють близько 13 103 бразильців за добу.

Нагадаємо, що в Бразилії люди виходять на протести за відставку президента. Люди вважають, що Болсонару робить недостатньо для боротьби з коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Болсонару виступив за те, щоб вакциновані люди не носили маски.

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