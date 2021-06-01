У Бразилії ціле місто побороло COVID-19: як це вдалося

Бразильському місту Серрані, яке розташоване в сільській місцевості штату Сан-Паулу, майже вдалося побороти коронавірус . При цьому, населення міста становить майже 46 000 осіб.

Видання повідомляє, що лише один пацієнт з COVID-19 знаходиться в критичному стані в клініці доктора Джеральдо Сезара Рейса в Серрані. Ним виявилася 63-річна жінка, яка відмовилася від китайської вакцини Sinovac, яку пропонували кожному дорослому жителю міста. Відомо, що причиною відмови стало те, що жінка очікувала вакцини Pfizer, але її в Бразилії мало.

У той же час інші дорослі скористалися пропозицією і пройшли вакцинацію китайською вакциною. Це допомогло місту побороти коронавірус в країні, де ситуація з COVID-19 вкрай важка.

Програма вакцинації називалася "Проєкт S" і тривала чотири місяці. В рамках проєкт перевіряли ефективність вакцини в реальних умовах.

В результаті в понеділок були опубліковані попередні результати, які виявилися вельми райдужними. З'ясувалося, що пандемію можна контролювати, якщо три чверті населення будуть повністю вакциновані Sinovac.

"Найважливішим результатом було розуміння того, що ми можемо контролювати пандемію навіть без вакцинації всього населення", - сказав директор Інституту бутантану штату Сан-Паулу і координатор дослідження Рікардо Паласіос.