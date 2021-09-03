В Британії не вакцинуватимуть здорових дітей віком від 12 до 15 років

У Великобританії відмовились вакцинувати здорових дітей віком від 12 до 15 років. Спільний комітет з питань вакцинації та імунізації (JCVI) розширив список підлітків з групи ризику, кому щеплення дозволено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Після розширення списку, майже 200 тисяч підлітків з супутніми захворюваннями матимуть можливість вакцинуватися.

За словами лікарів, діти з хронічними хворобами серця, печінки й легенів більші схильні до ускладнень, ніж здорові.

Група з 150 тисяч дітей з синдром Дауна й слабкою імунною системою наразі вже мають доступ до програми щеплення.

Зазначається, що здоровим підлітками заборонили вакцинуватися через надзвичайно рідкісний побічний ефект від препарату Pfizer, який може спровокувати запалення серця.

Відповідно до розширеного списку JCVI, доступ до вакцинування отримають: