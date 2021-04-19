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У Британії обидві дози COVID-вакцини отримали понад 10 млн осіб

Новость на русском → Лондон, Понеділок 19 квітня 2021 19:40
У Британії обидві дози COVID-вакцини отримали понад 10 млн осіб Фото: у Британії обидві дози COVID-вакцини отримали понад 10 млн осіб (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

У Великобританії обидві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 10 млн жителів країни. Таким чином, понад 19% всіх дорослих у Британії отримали обидва уколу.

Про це йдеться у заяві офісу прем'єр-міністра Великобританії в Twitter.

"Понад 10 млн осіб у Британії отримали другу дозу вакцини від коронавірусу. Спасибі всім, хто приєднався до цих надзвичайним зусиллям", - йдеться в повідомленні.

Згідно з офіційними даними, на цей час обидві дози вакцини від коронавірусу отримали 8 498 518 осіб в Англії і 757 115 осіб у Шотландії.

В Уельсі другу щеплення отримали 602 807 осіб, а у Північній Ірландії - 273 619 осіб.

Таким чином, загальна кількість людей, що отримують другі дози у Великобританії, склало 10 152 039 осіб.

У загальній складності, в Британії зробили 43 мільйони щеплень від коронавірусу у період з 8 грудня по 18 квітня, в тому числі понад 32,9 млн осіб отримали першу дозу.

Відзначимо, що всього у Сполученому королівстві проживає понад 66,65 млн осіб.

Нагадаємо, у Великобританії виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією, який вперше виявили в Індії. На сьогодні відомо понад 70 випадків зараження новим штамом.

Крім того, в Шотландії з 16 квітня карантин був пом'якшений - це раніше, ніж очікувалося. Зокрема, скасовані деякі обмеження для внутрішніх поїздок і зустрічей людей на відкритому повітрі.

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