У Британії виявили ще одну мутацію коронавірусу: "викликає стурбованість"
Консультативна група з питань загроз нових респіраторних вірусів при МОЗ Британії заявила про виявлення нової мутації коронавірусу в Сполученому Королівстві. Випадки інфікування новим штамом підтвердили у Брістолі та Манчестері.
Про це повідомило агенство Sky News.
За даними консультативної групи, нова мутацію пішла від так званого "кентского штаму" коронавірусу. Вчені класифікували виявлену в Бристолі мутацію, як "варіант, що викликає занепокоєння".
Вчені побоюються, що мутація може дуже швидко поширюватися, а також впливати на вакцину.
У Брістолі було зареєстровано 14 випадків цієї мутації, ще чотири випадки знайшли в Манчестері та три - в інших окремих випадках.
Нагадаємо, нещодавно британські лікарі заявили, що коронавірус може мутувати від лікування антитілами. Лікарі зазначили, що мутації коронавірусу відбувалися після кожного переливання плазми.
Додамо, у ВООЗ заявляли, що нові мутації коронавірусу, зокрема "британський" штам, не впливають на тяжкість хвороби COVID-19.