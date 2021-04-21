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У Британії призупинили випробування таблеток від COVID. Не вистачає пацієнтів

Новость на русском → Лондон, Середа 21 квітня 2021 12:38
У Британії призупинили випробування таблеток від COVID. Не вистачає пацієнтів Фото: у Британії призупинили дослідження ліків від COVID (Alex Davidson / Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Швейцарський виробник ліків Roche призупинив випробування таблеток від COVID в Великобританії, оскільки в країні різко впала захворюваність. Через це надзвичайно ускладнений пошук пацієнтів для участі в дослідженнях.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що Roche та її бостонський партнер Atea Pharmaceuticals (AVIR.O) сподіваються, що таблетка AT-527 може запропонувати противірусну терапію для лікування пацієнтів з COVID-19. Очікується, що цей метод лікування буде більш легким і дешевим, ніж інші перспективні методи, такі як коктейлі з антитіл або ремдесівір.

Однак успіх Британії в скороченні числа випадків захворювання за допомогою швидкої програми вакцинації і суворої ізоляції призвів до того, що Roche потрібно більше часу для збору даних.

"Просто не вистачає пацієнтів, щоб зібрати дані зі швидкістю, на яку ми сподівалися", - заявив глава фармацевтичного підрозділу Roche Білл Андерсон.

Також повідомляється, що компанія буде шукати інші країни для дослідження своїх таблеток від COVID.

Нагадаємо, завдяки успіхам у боротьбі з пандемією, Великобританія з 12 квітня послабила карантин, скасувавши комендантську годину і відкривши кафе, магазини і спортивні зали.

До цього в країні зафіксували добовий рекорд вакцинації - майже 450 000 осіб.

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