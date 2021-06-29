У Британії другу добу поспіль фіксують понад 20 тисяч нових випадків COVID

Про це повідомляє Sky News .

28 червня було зареєстровано 22 868 випадків за попередню добу, що стало найвищим показником з 30 січня. Днем раніше, 27 червня, було зареєстровано 14 876 нових випадків.

На цю мить 44 581 771 британець отримав одну дозу вакцини проти коронавірусу. 32 721 762 людини повністю вакциновані.

Це означає, що 84,6% дорослого населення отримали першу дозу, тоді як 62,1% отримали дві дози.