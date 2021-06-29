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У Британії другу добу поспіль фіксують понад 20 тисяч нових випадків COVID

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Велика Британія, Вівторок 29 червня 2021 18:36
У Британії другу добу поспіль фіксують понад 20 тисяч нових випадків COVID Фото: у Британії другу добу поспіль фіксують понад 20 тисяч нових випадків COVID (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Велика Британія зареєструвала 20 479 нових випадків COVID-19. Також зафіксовано 23 смерті.

Про це повідомляє Sky News.

28 червня було зареєстровано 22 868 випадків за попередню добу, що стало найвищим показником з 30 січня. Днем раніше, 27 червня, було зареєстровано 14 876 нових випадків.

На цю мить 44 581 771 британець отримав одну дозу вакцини проти коронавірусу. 32 721 762 людини повністю вакциновані.

Це означає, що 84,6% дорослого населення отримали першу дозу, тоді як 62,1% отримали дві дози.

Зазначимо, уряд Великої Британії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку урядовців, це може допомогти зупинити поширення COVID-19 в лікарнях.

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