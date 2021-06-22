У Британії заявили, що вакцини Pfizer і AstraZeneca на 90% захищають від "Дельта" штаму
Вакцини від коронавірусу від компаній Pfizer і AstraZeneca в більш ніж 90% випадках здатні запобігти зараженню "дельта" штамом вірусу. Згідно з аналізом, дві дози вакцини Pfizer дають 96% захисту від вірусу, в той час, як AstraZeneca захищає на 92%.
"Абсолютно життєво важливо отримати обидві дози, як тільки вони будуть Вам запропоновані, щоб отримати максимальний захист від усіх існуючих і нових штамів", - заявила керівник відділу імунізації NHS Британії доктор Мері Рамзі.
Окремий аналіз NHS показав, що програма вакцинації від 19 до 30 травня вже запобігла 14 тисячам. смертей і близько 42 тисяч госпіталізацій серед літніх людей у Британії.
Як повідомляє Reuters, за даними дослідження Оксфордського університету, вакцина AstraZeneca ефективна проти штамів "Дельта" і "Каппа", вперше виявлених в Індії.
У заяві університету говориться, що в дослідженні вивчалася здатність моноклональних антитіл в сироватці одужали і вакцинованих людей нейтралізувати варіанти "Дельта" і "Каппа".
Нагадавши, Міністерство охорони Здоров'я Австралії заборонило використання вакцини AstraZeneca серед осіб молодше 60 років. Це пов'язано зі сплеском виникнення тромбів у тих, хто вже отримав щеплення.