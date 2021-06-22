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У Британії заявили, що вакцини Pfizer і AstraZeneca на 90% захищають від "Дельта" штаму

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Вівторок 22 червня 2021 22:09
У Британії заявили, що вакцини Pfizer і AstraZeneca на 90% захищають від "Дельта" штаму Фото: вакцини Pfizer і AstraZeneca на 90% захищають від "Дельта" штаму (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Вакцини від коронавірусу від компаній Pfizer і AstraZeneca в більш ніж 90% випадках здатні запобігти зараженню "дельта" штамом вірусу. Згідно з аналізом, дві дози вакцини Pfizer дають 96% захисту від вірусу, в той час, як AstraZeneca захищає на 92%.

Про це повідомляє Національна служба охорони здоров'я (NHS) Великобританії.

"Абсолютно життєво важливо отримати обидві дози, як тільки вони будуть Вам запропоновані, щоб отримати максимальний захист від усіх існуючих і нових штамів", - заявила керівник відділу імунізації NHS Британії доктор Мері Рамзі.

Окремий аналіз NHS показав, що програма вакцинації від 19 до 30 травня вже запобігла 14 тисячам. смертей і близько 42 тисяч госпіталізацій серед літніх людей у Британії.

Як повідомляє Reuters, за даними дослідження Оксфордського університету, вакцина AstraZeneca ефективна проти штамів "Дельта" і "Каппа", вперше виявлених в Індії.

У заяві університету говориться, що в дослідженні вивчалася здатність моноклональних антитіл в сироватці одужали і вакцинованих людей нейтралізувати варіанти "Дельта" і "Каппа".

Нагадавши, Міністерство охорони Здоров'я Австралії заборонило використання вакцини AstraZeneca серед осіб молодше 60 років. Це пов'язано зі сплеском виникнення тромбів у тих, хто вже отримав щеплення.

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