Британія може почати застосовувати вакцину Pfizer вже у грудні, - розробник

Розробник вакцини від коронавірусу Pfizer та співзасновник компанії BioNTech Угур Шахін не виключає початку вакцинації британців до кінця 2020 року. На його думку, вакцинація від COVID-19 у Британії може початися наступного місяця.

Про це він розповів в інтерв'ю британському виданню Sky News.

За словами Шахіна, перші готові вакцини Pfizer можуть потрапити до британських пацієнтів вже до середини грудня 2020 року. Однак все буде залежати від того, чи видасть вчасно британський регулюючий орган відповідну ліцензію.

"Найбільш ранній термін постачання вакцин настане не раніше середини грудня. І середина грудня не буде означати, що ситуація кардинально зміниться. Це буде важка зима. Перш ніж стане краще, стане гірше", - додав він.

Водночас науковець наголосив, що вакцина Pfizer допоможе повернутися до нормального життя вже до середини 2021 року.

Нагадаємо, вакцина Pfizer показала свою ефективність у 90% випадків. У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали вакцину Pfizer багатообіцяючою, однак вони розраховують на появу й інших вакцин від COVID.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що вакцина від коронавірусу з'явиться в Україні на початку 2021 року. В МОЗ чекають на офіційну реєстрацію ефективної вакцини.