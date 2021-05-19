Британія першою в світі вивчить ефективність третьої дози COVID-вакцини

У Великобританії розпочато перше у світі клінічне випробування, щоб з'ясувати, чи може додаткова доза вакцини захистити людей від коронавірусу і його різновидів. У випробування протестують сім існуючих вакцин, щоб з'ясувати, які препарати можуть бути використані в майбутній осінній програмі по вакцинації.

У випробування візьмуть участь 2886 осіб у віці 30 років і старше. Зараз йде набір кандидатів в 18 медичних установах від Лондона до Глазго. Перші повторні щеплення будуть зроблені вже на початку червня.

Вчені хочуть, щоб люди, які отримали першу дозу вакцини від Pfizer/BioNTech або AstraZeneca в грудні або січні, підписалися,і сподіваються, що люди у віці 75 років і старше теж відгукнуться.

Експерти вважають, що всі сім вакцин підвищать імунітет, а лабораторні дослідження дозволять перевірити їх реакцію на варіанти, що циркулюють у Великобританії, в тому числі з Індії та Південної Африки.

В рамках клінічного випробування, на які виділили 19,3 мільйона фунтів стерлінгів, буде протестована вакцина компанії Pfizer поряд з вакцинами компаній AstraZeneca, Moderna, Novavax, Janssen від Johnson & Johnson, Valneva і CureVac.

Три вакцини також будуть протестовані в половинній дозі, оскільки експерти очікують адекватної імунної відповіді при такому рівні.

Половинні дози дозволять визначити, чи зменшуються побічні ефекти при меншій дозі, і можуть надати інформацію країнам, де поставки вакцин можуть бути більш мізерними.

18 медцентрів по всій Великобританії будуть розділені на три групи, в кожній з яких буде тестуватися свій набір вакцин.

Вся інформація буде передана в Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (ОКВІ) в кінці серпня або початку вересня.

Тоді ОКВІ дасть уряду рекомендації щодо того, чи слід прищеплювати людей третьою дозою та які вакцини слід використовувати залежно від поставок.

Також після досліджень буде надано дані про побічні ефекти, у тому числі серед людей, у яких третя вакцина відрізняється від тієї, що використовувалася для перших двох щеплень.