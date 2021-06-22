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Британія зафіксувала найбільшу з лютого кількість нових випадків COVID

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Велика Британія, Вівторок 22 червня 2021 18:42
Британія зафіксувала найбільшу з лютого кількість нових випадків COVID Фото: Британія зафіксувала найбільшу з лютого кількість нових випадків COVID (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Велика Британія повідомила про 11 625 нових випадків захворювання на COVID-19. Це є найвищим показником із середини лютого.

Про це повідомляє Sky News.

За минулу добу зафіксовано також 27 смертей від коронавірусу.

В понеділок повідомлялося про 10 633 нових випадків захворювання та 5 летальних випадків.

За добу ще 21 080 людей отримали свою першу дозу вакцини проти коронавірусу, тоді як 39 325 людей отримали другу дозу. Загальна кількість перших доз сягнула 43 148 843, а людей, які повністю вакциновані, - 31 489 240.

Дані про вакцинацію в понеділок включають лише ті, що відбулися в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії. Це обумовлено помилкою ІТ-служб Англії, зазначило Міністерство охорони здоров'я Британії.

Кількість випадків COVID, про які повідомлялося у вівторок, є найвищою з 19 лютого - коли було зафіксовано 12 027 нових інфекцій.

Щоденні показники смертності у вівторок також є найвищими з 12 квітня - коли було зареєстровано 30 смертей.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок раніше повідомив, що у Великій Британії скасування локдауну під загрозою зриву через новий Delta-варіант коронавірусу, випадки зараження яким почали фіксувати по країні. Він зазначив, що єдиним порятунком від нового коронавірусу може бути повна вакцинація населення. При цьому, жителі повинні отримати дві вакцини.

Уряд Великої Британії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку урядовців, це може допомогти зупинити поширення COVID-19 в лікарнях.

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