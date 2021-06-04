Британський регулятор схвалив використання вакцини Pfizer для підлітків

Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великобританії (MHRA) схвалило застосування вакцини від коронавірусу Pfizer для підлітків у віці від 12 до 15 років. Тепер дозволити вакцинацію підлітків повинен комітет з вакцин Великобританії

Про це повідомляє видання BBC .

Британський регулятор зазначив, що вакцина безпечна і ефективна для вікової групи, А переваги переважують будь-які ризики.

У MHRA заявили, що провели ретельний аналіз вакцини у підлітків.

Вакцина компанії Pfizer вже схвалена в Британії для використання у людей у віці 16 років і старше.

Виконавчий директор MHRA доктор Джун Рейн заявила, що безпека вакцини для 12-15-річних дітей буде ретельно контролюватися.

"Продовження Дозволу на застосування вакцини не буде схвалено, якщо не будуть дотримані очікувані стандарти безпеки, якості та ефективності", - сказала вона.

Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (ОКВІ) тепер повинен дати рекомендації уряду про те, чи слід вакцинувати цю вікову групу в рамках розгортання вакцинації у Великобританії.

Представник Міністерства охорони здоров'я і соціального забезпечення заявив, що воно буде "керуватися рекомендаціями експертів і представить оновлену інформацію в установленому порядку".

В цей час у Великобританії не проводиться планова вакцинація від коронавірусу осіб молодше 18 років.