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Британський регулятор схвалив використання вакцини Pfizer для підлітків

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Лондон, П'ятниця 04 червня 2021 14:30
Британський регулятор схвалив використання вакцини Pfizer для підлітків Фото: Британський регулятор схвалив використання вакцини Pfizer для підлітків (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великобританії (MHRA) схвалило застосування вакцини від коронавірусу Pfizer для підлітків у віці від 12 до 15 років. Тепер дозволити вакцинацію підлітків повинен комітет з вакцин Великобританії

Про це повідомляє видання BBC.

Британський регулятор зазначив, що вакцина безпечна і ефективна для вікової групи, А переваги переважують будь-які ризики.

У MHRA заявили, що провели ретельний аналіз вакцини у підлітків.

Вакцина компанії Pfizer вже схвалена в Британії для використання у людей у віці 16 років і старше.

Виконавчий директор MHRA доктор Джун Рейн заявила, що безпека вакцини для 12-15-річних дітей буде ретельно контролюватися.

"Продовження Дозволу на застосування вакцини не буде схвалено, якщо не будуть дотримані очікувані стандарти безпеки, якості та ефективності", - сказала вона.

Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (ОКВІ) тепер повинен дати рекомендації уряду про те, чи слід вакцинувати цю вікову групу в рамках розгортання вакцинації у Великобританії.

Представник Міністерства охорони здоров'я і соціального забезпечення заявив, що воно буде "керуватися рекомендаціями експертів і представить оновлену інформацію в установленому порядку".

В цей час у Великобританії не проводиться планова вакцинація від коронавірусу осіб молодше 18 років.

Нагадаємо, 31 травня у Британії зафіксували нульову смертність від коронавірусу за добу. Це був перший випадок за весь час пандемії.

Крім того, у Великобританії схвалили застосування вакцини від коронавірусу Janssen, виробленої компанією Johnson & Johnson.

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