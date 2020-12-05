Чи буде локдаун в Україні: що відомо

Локдаун в Україні до кінця року вводити не будуть, проте з січня планується посилення обмежень або тотальний карантин. Уряд продовжує розробляти сценарії протидії коронавірусу, і подробиці оприлюднять вже наступного тижня. Яким буде карантин на новорічні свята, що відомо про обмеження і можливі терміни локдауну - на РБК-Україна.

Зеленський не рекомендував вводити локдаун у грудні

Президент у своєму відеозверненні заявив, що не бачить необхідності в негайному введенні локдауну і не рекомендував Кабміну вводити жорсткий карантин у грудні. Він зазначив, що ситуація із захворюваністю контрольована, карантин вихідного дня дав результати, і захворюваність перестала стрімко зростати.

Також Володимир Зеленський додав, що зовсім уникнути локдауну не вдасться, є ймовірність його введення в січні. Однак навіть при посиленні карантину державний кордон для українців залишиться відкритим.

Посилення карантину можливо на початку січня

Міністерство охорони здоров'я не планує вводити додаткові карантинні обмеження в цьому місяці. Як зазначив глава відомства Максим Степанов, медична система витримає навантаження до кінця грудня, тому що приріст нових випадків захворюваності залишається стабільним, без різких стрибків.

У Кабміні розраховують пройти грудень із поточними обмеженнями "помаранчевої" зони по всій країні. Згідно з прогнозом МОЗ, на даний момент розробляється варіант посилення карантину не раніше січня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ймовірні дати локдауну

Посилені протиепідемічні заходи можуть запровадити в перші дні січня терміном на 3 тижні. У МОЗ пояснюють необхідність тотального карантину в цей період тим, що на січень-лютий припадає пік захворюваності на грип.

Жорсткий карантин на початку місяця дозволить знизити показники інфікування COVID-19 і розвантажити медичну систему перед сезонним спалахом вірусної інфекції.

Раніше озвучувалися ймовірні дати посилення карантину - з 2 по 23 січня 2021. За інформацією джерел РБК-Україна, уряд ще не визначив конкретні терміни, але розглядається варіант саме посиленого карантину, а не локдауну, оскільки в січні ділова активність і так різко падає.

Список обмежень карантину буде відомий 9 грудня

Повний перелік можливих обмежувальних заходів оприлюднять під час наступного засідання Кабміну в середу, 9 грудня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, питання про посилення карантину на початку січня можуть підняти в разі погіршення епідеміологічної ситуації.

Також глава Кабінету міністрів розповів, що на нараді з мерами міст прийшли до єдиної думки про необхідність обмеження на час посиленого карантину діяльності дискотек і нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, хостелів.

Більше 90% представників місцевої влади підтримують обмеження в роботі новорічних ярмарків, ТРЦ, ресторанів, кінотеатрів і театрів.

При посиленні карантину транспорт не зупинять

При введенні локдауну або посиленні карантину нові обмеження не торкнуться роботи громадського транспорту.

Влада також не розглядає заборону залізничного та авіаційного сполучення, міжміських і міжнародних напрямів. В уряді зазначили, що транспорт не є основним джерелом поширення коронавірусної інфекції.

Новий рік в умовах карантину

Незважаючи на те, що введення локдауну до Нового року не планується, зимові свята пройдуть з обмеженнями масових заходів.

У Києві не буде концертів, розважальних шоу-програм, фудкортів. Замість традиційних фестивалів організують онлайн-трансляції. У КМДА повідомили, що в цьому році відмовилися від установки сцени поруч з ялинкою на Софійській площі, центр міста перекривати не планують.

У Львові також вирішили скасувати масштабні гуляння під час Різдва і Нового року. Однак будуть проведені різні заходи на невеликих локаціях в адаптованому до умов карантину форматі.

Раніше повідомлялося, що місцева влада підтримує пропозицію Кабміну про можливу заборону або часткове обмеження роботи святкових ярмарків та інших масових новорічних заходів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжує розробляти збалансований сценарій посилення карантину. Про прийняття рішення уряд повинен повідомити за 7 днів.