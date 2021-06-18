ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Якщо не буде нових штамів: Ляшко розповів, коли чекати нову хвилю COVID-19

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 18 червня 2021 16:10
Якщо не буде нових штамів: Ляшко розповів, коли чекати нову хвилю COVID-19 Фото: Віктор Ляшко, глава МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, коли в Україні буде нова хвиля коронавірусу. За його словами, зростання нових випадків COVID-19 прогнозується на осінь-зиму.

Про це він розповів на брифінгу для журналістів.

"Ми прогнозуємо, що потенційно, якщо не буде жодних додаткових мутацій вірусу, то зростання може бути в осінньо-зимовий період, як у грипу та грипоподібних захворювань. Тому закликаємо всіх, до кого дійшла черга, йти і робити щеплення", - сказав міністр.

Ляшко також пояснив, чому зараз в Україні послаблюють карантинні обмеження. За його словами, якщо затягнути з жорсткими обмеженнями, то їх перестануть дотримуватися.

Нагадаємо, у Київській школі економіки попередили, що нова хвиля коронавірусу може початися вже влітку, якщо в Україні почне поширюватися штам "Дельта".

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України прогноз Віктор Ляшко Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19