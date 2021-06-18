Якщо не буде нових штамів: Ляшко розповів, коли чекати нову хвилю COVID-19

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, коли в Україні буде нова хвиля коронавірусу . За його словами, зростання нових випадків COVID-19 прогнозується на осінь-зиму.

Про це він розповів на брифінгу для журналістів .

"Ми прогнозуємо, що потенційно, якщо не буде жодних додаткових мутацій вірусу, то зростання може бути в осінньо-зимовий період, як у грипу та грипоподібних захворювань. Тому закликаємо всіх, до кого дійшла черга, йти і робити щеплення", - сказав міністр.

Ляшко також пояснив, чому зараз в Україні послаблюють карантинні обмеження. За його словами, якщо затягнути з жорсткими обмеженнями, то їх перестануть дотримуватися.