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Як розвиватиметься пандемія в Україні до кінця лютого: новий прогноз НАН

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 09:51
Як розвиватиметься пандемія в Україні до кінця лютого: новий прогноз НАН Фото: люди у масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Національній академії наук України дали прогноз щодо поширення коронавірусу. Показники поширення епідемії в Україні за останні два тижні продовжили зниження.

Про це йдеться у прогнозі НАН.

За даними вчених, середня кількість нових випадків дорівнюватиме близько 3,5 тисяч випадків протягом тижня 9 - 15 лютого та 3272 випадків протягом тижня 16 - 22 лютого.

Як розвиватиметься пандемія в Україні до кінця лютого: новий прогноз НАН

Вчені говорять, що кількість летальних випадків у всій країні продовжує зменшуватися. Зростання кількості нових виявлень спостерігається у п’яти регіонах України: Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій області.

Найскладніша ситуація в Івано-Фраківській області, 11% всіх виявлень в України припадають на цю область, тому динаміка в Івано-Франківській області почала суттєво впливати на динаміку всієї країни.

Нагадаємо, в Україні за вчора виявили 2656 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській області.

Раніше Володимир Зеленський розповів, які категорії українців не мають права відмовитися від вакцинації. При цьому вона поки залишається добровільною.

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