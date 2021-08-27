ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чи будуть в Україні повторно вакцинувати від COVID: відповідь експерта

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 27 серпня 2021 17:22
Чи будуть в Україні повторно вакцинувати від COVID: відповідь експерта Фото: в Україні немає підстав для повторної вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Наразі в Україні немає підстав для початку повторного курсу вакцинації від коронавірусу. Мова про повторне введення двох доз щеплення тим, хто раніше пройшов повний курс вакцинації.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.

Наразі, за словами експерта, немає достатньої кількості наукових даних про необхідність повторного курсу вакцинації від коронавірусу.

"Що стосується повторного курсу вакцинації, то у нас про це ще менше наукових даних, ніж про необхідність третьої дози. Сьогодні у нас немає підстав для того, щоб починати повторний курс вакцинації. Ми можемо про це міркувати, але поки немає підтверджень, що це необхідно робити", - пояснив Лапій.

Нагадаємо, повний курс вакцинації від коронавірусу вже пройшли понад 3,4 млн українців. Вчора було встановлено новий добовий рекорд за кількістю щеплень від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація Вакцина від коронавірусу Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус