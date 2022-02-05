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Бустерну дозу від COVID вже отримали понад 400 тисяч українців

Автор: Олександр Білоус

В Україні за минулу добу, 4 лютого, прищепився від коронавірусу 76 350 осіб. Першу дозу отримали 22 352 осіб, другу дозу - 29 708 осіб, додаткову дозу отримали 617 осіб, бустерну дозу - 23 673 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

З початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 15 442 559 осіб, з них отримали дві дози - 14 758 350, отримали додаткову дозу вакцини 20 040 осіб, а бустерну дозу - 444 730.

Всього зроблено 30 665 677 щеплень.

Нагадаємо, в Україні за п'ятницю, 4 лютого, зафіксовано 42 533 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (43 778 позитивних тестів).

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Коронавірус