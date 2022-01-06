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На бустерну вакцинацію від COVID можна записатися онлайн: як це зробити

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Четвер 06 січня 2022 15:29
На бустерну вакцинацію від COVID можна записатися онлайн: як це зробити Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

На бустерну вакцинацію від COVID для всіх охочих старше 18 років вже можна записатися онлайн. Щеплення можна зробити через півроку після другої дози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram сервісу helsi.me.

Повідомляється, що бустерна доза "додасть" до сертифікату про вакцинацію 270 днів, а з моменту другої має пройти не менше 6 місяців. Записатися на щеплення можна за посиланням.

Для бустерної дози Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцини Moderna або Pfizer. Тим, хто отримав обидві дози CoronaVac (Sinovac Biotech) рекомендується вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Україна вводить бустерну вакцинацію від COVID для всіх старше 18 років.

До цього бустерна доза була доступна тільки для груп ризику та українців віком 60+.

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