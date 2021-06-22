Швидше, ніж на Заході: в Україні допустили стрімке поширення коронавірусу "Дельта"
Фото: в Україні може бути спалах коронавірусу "Дельта" (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні можливий спалах коронавірусу "Дельта". Українські вчені назвали причини - це низький рівень вакцинації населення та велика міграція з Російської Федерації.
За уточненими даними, частка штаму "Дельта" у Росії вже становить близько 72%, хоча вибірка даних суттєво зосереджена у місті Санкт-Петербург.
"Штам "Дельта" може розповсюдитися в Україні швидше, ніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки", - йдеться у прогнозі вчених.
Епідеміолог Наталія Виноград раніше розповіла в коментарі РБК-Україна, чим небезпечний коронавірус "Дельта". Зокрема через те, що:
- у нього набагато вище параметри відтворення наступного випадку зараження. В "уханьского" варіанту це було через шість днів, в "індійського" - вже на наступний день.
- вище показник смертності.
- більше важких форм хвороби і необхідність в реанімаційних заходах.
- більше вражає дітей, ніж вихідний варіант вірусу.