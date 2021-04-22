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Частина нової партії вакцин AstraZeneca піде на друге щеплення, - Степанов

Новость на русском → Україна, Четвер 22 квітня 2021 13:20
Частина нової партії вакцин AstraZeneca піде на друге щеплення, - Степанов Фото: вакцини AstraZeneca з нової партії підуть на друге щеплення (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Частина вакцин AstraZeneca південнокорейського виробництва, партію якої мають доставити завтра вранці, піде на введення з 23 травня другої дози тим, хто вже зробив щеплення вакциною Covishield індійського виробництва. Ці препарати є повністю взаємозамінними.

Про це в ефірі "Україна 24" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Певну частину, невеличку частину (партії вакцини AstraZeneca південнокорейського виробництва - ред.), ми використаємо для другого щеплення. Це в нас припадає на останні дні травня. Це ті громадяни, які робили щеплення в лютому. Тобто з 23 травня ми будемо робити другу дозу", - уточнив Степанов.

Міністр запевнив, що вакцини з нової партії такі самі, як і ті, якими робили щеплення раніше. Різниця лише в тому, що препарат зроблено на різних виробничих майданчиках.

"Це один і той самий продукт. Просто він виробляється на різних майданчиках", - наголосив Степанов.

Нагадаємо, чергова партія вакцини AstraZeneca буде доставлена до України завтра вранці о 8:45. Її доставлять в київський аеропорт"Жуляни". За словами Степанова, вакцина буде розподілена по регіонах. Нею вакцинуватимуть людей старше 60.

Зазначимо, завтра мають прибути 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca південнокорейського виробництва. До цього її зареєстрували в Україні, а поставка очікувалася сьогодні, 22 квітня.

Також стало відомо, що Україна веде переговори про закупівлю вакцин проти COVID-19 в рамках загальноєвропейського договору. Обговорюють додаткове замовлення 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

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