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Приватні лікарні та ФОПи можуть стати пунктом щеплення: у МОЗ роз'яснили алгоритм

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Україна, П'ятниця 04 червня 2021 15:28
Приватні лікарні та ФОПи можуть стати пунктом щеплення: у МОЗ роз'яснили алгоритм Фото: приватні лікарні та ФОПи можуть стати пунктом щеплення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Медичні заклади всіх форм власності та ФОПи, які мають ліцензію на медпрактику, можуть стати пунктом щеплення або утворити мобільну бригаду COVID-вакцинації. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що для цього потрібно зробити.

Про це йдеться на Facebook-сторінці МОЗ.

Куди подавати заявку

Медзаклади та ФОПи, які хочуть долучитися до кампанії вакцинації, повинні подати відповідну заявку до підрозділу охорони здоров’я обласних чи Київської міської держадміністрацій. У заявці потрібно обов'язково вказати:

  • хто відповідатиме за запис на вакцинацію та облік залишків вакцин;
  • актуальні номери телефонів реєстратур.

Що робити потім

Якщо ви отримали позитивне рішення, то ОДА чи КМДА звернуться в МОЗ з проханням включити медзаклад чи ФОП до переліку надавачів медпослуг, залучених до вакцинації.

ОДА та КМДА подають списки в міністерство з 25 по 30 число місяця. Після цього МОЗ верифікує дані та затверджує оновлений перелік надавачів медпослуг.

Якщо підрозділи не схвалили заявку, то медзаклади та ФОПи можуть звернутися напряму до МОЗ. Після цього міністерство проведе додаткові консультації з надавачем послуг та відповідним підрозділом.

Немає опису світлини.

Нагадаємо, цими вихідними у 5 областях України працюватимуть центри масової вакцинації. У цих центрах можуть отримати щеплення від коронавірусу громадяни, які записали в чергу у застосунку чи на порталі "Дія".

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