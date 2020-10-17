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У Чехії понад 11 тисяч нових випадків зараження COVID-19, новий антирекорд

Новость на русском → Чехія, Субота 17 жовтня 2020 12:06
У Чехії понад 11 тисяч нових випадків зараження COVID-19, новий антирекорд Фото: Роман Примула (radio.cz)
Автор: Роман Тверденко

У п'ятницю в Чехії зафіксовано 11 105 нових випадків зараження коронавірусом. Це черговий рекорд для країни.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула.

Вперше за період пандемії в країні зафіксовано більше 10 тисяч нових випадків за добу. Всього в Чехії виявлено 160,1 тисяча випадків зараження коронавірусом, з яких понад 89 тисяч - у жовтні. 1283 людини померло (11 - в п'ятницю).

Нагадаємо, на цьому тижні в Чехії прийнято рішення розгорнути перший польовий госпіталь для прийому хворих коронавірусом. Установу на 500 ліжок зроблять в одному з торгівельних центрів Праги.

Також повідомлялося, що графство Ланкашир у Великобританії з суботи вводить третю фазу карантину. Посилити обмеження вони погодилися слідом за Мерсисайдом.

Раніше посилили карантин в Німеччині. По країні вводять різні обмеження, виходячи із захворюваності коронавірусом.

Вранці в суботу в Україні зафіксований черговий антирекорд по захворюваності коронавірусом - 6410 випадків.

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