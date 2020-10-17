У Чехії понад 11 тисяч нових випадків зараження COVID-19, новий антирекорд
У п'ятницю в Чехії зафіксовано 11 105 нових випадків зараження коронавірусом. Це черговий рекорд для країни.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула.
Вперше за період пандемії в країні зафіксовано більше 10 тисяч нових випадків за добу. Всього в Чехії виявлено 160,1 тисяча випадків зараження коронавірусом, з яких понад 89 тисяч - у жовтні. 1283 людини померло (11 - в п'ятницю).
Нагадаємо, на цьому тижні в Чехії прийнято рішення розгорнути перший польовий госпіталь для прийому хворих коронавірусом. Установу на 500 ліжок зроблять в одному з торгівельних центрів Праги.
Також повідомлялося, що графство Ланкашир у Великобританії з суботи вводить третю фазу карантину. Посилити обмеження вони погодилися слідом за Мерсисайдом.
Раніше посилили карантин в Німеччині. По країні вводять різні обмеження, виходячи із захворюваності коронавірусом.
Вранці в суботу в Україні зафіксований черговий антирекорд по захворюваності коронавірусом - 6410 випадків.