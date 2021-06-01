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У Чехії почали видавати COVID-паспорти для подорожей по сусідніх країнах

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Чехія, Вівторок 01 червня 2021 14:08
У Чехії почали видавати COVID-паспорти для подорожей по сусідніх країнах Фото: у Чехії почали видавати COVID-сертифікати (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

У Чехії відсьогодні, 1 червня, почали видавати сертифікати вакцинації від коронавірусу для подорожі по Німеччині, Австрії, Польщі, Словаччині, Угорщині, Словенії та Хорватії. Документи є взаємовизнаними урядами всіх цих країн.

Про це після засідання уряду в понеділок заявив міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех, передає Radio Prague International.

"Сертифікати видаватимуться з вівторка, 1 червня, за допомогою сайту Očko.ÚZIS.cz і будуть визнані на двосторонній основі в семи країнах, як було нами схвалено в п'ятницю на засіданні уряду" - сказав Войтех.

Він повідомив, що громадяни можуть пред'явити сертифікат в рамках відвідування сусідніх держав - Німеччини, Австрії, Польщі та Словаччини, а також Угорщини, Словенії та Хорватії. З кожною із зазначених країн Чехія уклала двосторонню угоду.

Запровадження європейського документа для спрощення умов взаємних поїздок громадян держав-членів ЄС очікується з липня.

За словами міністра охорони здоров'я, це відкриття стандартного туризму. Вони можуть знадобитися для відвідування певних закладів, відкритих в Чехії.

Нагадаємо, чеські ресторани, бари, нічні клуби та інші заклади у сфері гостинності з 31 травня вже можуть обслуговувати клієнтів у приміщеннях. Послаблення зробили раніше запланованого через рішення Вищого адміністративного суду.

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