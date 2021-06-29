У Чехії виявили перший випадок штаму коронавірусу "Лямбда"

В Чехії виявлено перший випадок зараження на "Лямбда"-штам коронавірусу. Кількість хворих осіб на штам "Дельта" також продовжує рости.

Як зазначає видання, окрім небезпечного штаму "Лямбда", на території Праги, півночі та північному сході Чехії поширюється й індійська мутація коронавірусу. Зокрема, за останні два тижні в країні зафіксували 380 випадків "Дельти".

"У Празі, згідно з даними, ситуація виглядає негарно. Ми повинні далі боротися, вакцинуватися і захищатися від нових штамів з інших країн", - повідомив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

Варто відзначити, що вперше штам "Лямбда" був виявлений в Південній Америці на території Чилі, Еквадору, Аргентини й Перу. Вчені переконані у тому, що мутації в шипуватому білку можуть вплинути на заразність захворювання.