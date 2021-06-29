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У Чехії виявили перший випадок штаму коронавірусу "Лямбда"

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Чехия, Вівторок 29 червня 2021 20:39
У Чехії виявили перший випадок штаму коронавірусу "Лямбда" Фото: штам коронавірусу "Лямбда" у Чехії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Чехії виявлено перший випадок зараження на "Лямбда"-штам коронавірусу. Кількість хворих осіб на штам "Дельта" також продовжує рости.

Про це пише місцеве видання Novinky.

Як зазначає видання, окрім небезпечного штаму "Лямбда", на території Праги, півночі та північному сході Чехії поширюється й індійська мутація коронавірусу. Зокрема, за останні два тижні в країні зафіксували 380 випадків "Дельти".

"У Празі, згідно з даними, ситуація виглядає негарно. Ми повинні далі боротися, вакцинуватися і захищатися від нових штамів з інших країн", - повідомив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

Варто відзначити, що вперше штам "Лямбда" був виявлений в Південній Америці на території Чилі, Еквадору, Аргентини й Перу. Вчені переконані у тому, що мутації в шипуватому білку можуть вплинути на заразність захворювання.

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