Чехія за гроші вакцинуватиме іноземців від COVID: скільки коштує щеплення

Міністерство охорони здоров'я Чехії на початку червня відкриє реєстрацію на вакцинацію від COVID-19 для іноземців. Для них щеплення будуть платними.

На сьогодні прищепитися в Чехії можуть тільки іноземці з посвідкою на проживання, які, як і всі громадяни, оплачують стандартну обов'язкову медичну страховку. Для іноземних громадян, які тимчасово проживають в країні, буде доступна вакцинація на платній основі.

Очікується, що вартість препарату в цьому випадку не перевищить 38,5 євро. Умовою вакцинації є наявність поліса комерційного медичного страхування.