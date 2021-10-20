Чехія посилює карантин. У ресторан тепер тільки з COVID-сертифікатом

Уряд Чехії прийняв рішення запровадити обов’язкову наявність COVID-сертифікатів під час відвідування ресторанів. Нововведення набирає чинності з 1 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Novinky .

За словами міністра охорони здоров’я Адама Войтеха, нові правила створять певні незручності для підприємств громадського харчування, однак через стрімке поширення коронавірусу в країні - це є необхідним заходом.

Вотех додав, що директори закладу нестимуть відповідальність за те, аби в усіх відвідувачів був COVID-сертифікат.

Зокрема, уряд прийняв рішення скоротити термін дії тестів. Відтепер ПЛР-тести дійсні протягом трьох днів, а антигенні - протягом 24 годин.