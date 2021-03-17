Чернівецька область виходить на другий етап вакцинації. Складають списки літніх людей

Чернівецька область готується до початку другого етапу вакцинації населення від коронавірусу. В області почали складати списки людей віком понад 80 років.

Про це йдеться на сайті Чернівецької обласної державної адміністрації.

В рамках першого етапу вакцинації в області першу дозу вакцини отримали вже 2 304 людини. Як відомо, на першому етапі вакцинують медиків та військових ООС.

Вакцинація від коронавірусу у Чернівецькій області почалася 25 лютого. Щеплення роблять вакциною Covishield, яка була розроблена концерном Oxford/AstraZeneca.

"Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук дав доручення очільникам територіальних громад області сформувати списки жителів, яким виповнилося понад 80 років. Їм хочуть зробити щеплення від COVID-19", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні перше щеплення зробили ще майже 10 тисячам українців. Загальна кількість людей, які отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, вже перевищила 70 тисяч.

Як писало РБК-Україна, вже є перша людина, яка отримала обидві дози вакцини від коронавірусу.