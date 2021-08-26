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У Чернівецькій області зареєстрована перша смерть від штаму "Дельта"

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Чернівці, Четвер 26 серпня 2021 21:52
У Чернівецькій області зареєстрована перша смерть від штаму "Дельта" Фото: у Чернівецькій області зареєстрована перша смерть від штаму "Дельта" (kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Чернівецькій області помер 66-річний пацієнт, у якого діагностували штам "Дельта". Це перша смерть від індійського варіанту коронавірусу в регіоні. Відомо, що чоловік був не вакцинований від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zaxid.net.

Як розповіла виданню головний санітарний лікар області Наталія Гопко, позитивний аналіз на визначення штаму коронавірусу померлого пацієнта знаходився серед 72 зразків, з яких в 54 підтвердився варіант "Дельта".

"Можна припустити, що це був не перший померлий від штаму "Дельта", але перший, який потрапив у поле зору медиків", - уточнила вона.

За її словами, серед усіх виявлених випадків штаму "Дельта" немає жодного, хто вакцинувався від коронавірусу.

На сьогодні, зазначає видання, в Чернівецькій області близько 20 осіб зі штамом "Дельта" знаходяться в стаціонарах. Близько чверті виявлених випадків - це діти. Наймолодшому пацієнту один рік, а старшому - 88 років.

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