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У Чернівцях реанімації COVID-лікарень заповнені на 100%

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Чернівці, Неділя 31 жовтня 2021 19:07
У Чернівцях реанімації COVID-лікарень заповнені на 100% Фото: у Чернівцях реанімації COVID-лікарень заповнені на 100% (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Чернівцях реанімації всіх госпіталів, де лікують хворих на COVID, завантажені на 100%. При цьому багато хворих і у відділеннях міських медичних установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА.

Найвищі показники в міських лікарнях № 4 і № 3 - 100% і 93% відповідно.

30 жовтня в регіоні госпіталізували 169 осіб.

"Ми і раніше мали такі високі цифри, проте не у вихідні, для суботи це надзвичайно велике число. Зафіксовано 16 летальних випадків. Завантаженість в госпітальних базах щодня збільшується, тому повинні робити все, щоб уберегти себе і своїх рідних від хвороби. Варто пам'ятати, що вакцинація та дотримання норм карантину рятують життя", - заявив директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

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