У Чернівцях на території університету відкриють мобільний пункт вакцинації

З 10 вересня у Чернівцях запрацює мобільний центр вакцинації від коронавірусу. Він фунціонуватиме на території Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Чернівецьку ОДА .

Повідомляється, що пункт вакцинації буде розташований у IV корпусі, на географічному факультеті. Мобільна бригада медиків робитиме процедуру у аудиторії 1А та 2.

"Діятиме пункт із 10:00 до 14:00, тож щеплення можуть зробити викладачі, співробітники та студенти університету", - йдеться в повідомленні.

Для вакцинації потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.