У Чернівцях на території університету відкриють мобільний пункт вакцинації
Фото: у Чернівцях відкриють мобільний пункт вакцинації на території університету (Getty Images)
З 10 вересня у Чернівцях запрацює мобільний центр вакцинації від коронавірусу. Він фунціонуватиме на території Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Чернівецьку ОДА.
Повідомляється, що пункт вакцинації буде розташований у IV корпусі, на географічному факультеті. Мобільна бригада медиків робитиме процедуру у аудиторії 1А та 2.
"Діятиме пункт із 10:00 до 14:00, тож щеплення можуть зробити викладачі, співробітники та студенти університету", - йдеться в повідомленні.
Для вакцинації потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.