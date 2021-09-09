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У Чернівцях на території університету відкриють мобільний пункт вакцинації

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Чернівці, Четвер 09 вересня 2021 13:37
У Чернівцях на території університету відкриють мобільний пункт вакцинації Фото: у Чернівцях відкриють мобільний пункт вакцинації на території університету (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

З 10 вересня у Чернівцях запрацює мобільний центр вакцинації від коронавірусу. Він фунціонуватиме на території Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Чернівецьку ОДА.

Повідомляється, що пункт вакцинації буде розташований у IV корпусі, на географічному факультеті. Мобільна бригада медиків робитиме процедуру у аудиторії 1А та 2.

"Діятиме пункт із 10:00 до 14:00, тож щеплення можуть зробити викладачі, співробітники та студенти університету", - йдеться в повідомленні.

Для вакцинації потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Наадаємо, що у п'ятницю, 10 вересня, у Львові відкривають центр вакцинації на автовокзалі.

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