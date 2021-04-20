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Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 14:27
Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький Фото: Михайло Радуцький, голова комітету Ради з питань здоров'я нації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні ще не завершилася третя хвиля пандемії коронавірусу, проте вже потрібно готуватися до четвертої. Вона може бути більш загрозливою через нові штами коронавірусу.

Про це заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в Facebook.

Він повідомив, що традиційно сезон активного поширення вірусних захворювань починається восени.

"Вчені прогнозують, що четверта хвиля може бути більш загрозливою через поширення нових штамів коронавірусу", - заявив Радуцький.

Нагадаємо, у всіх областях України циркулює "британський" штам коронавірусу.

Додамо, що в цьому році в Україні зросла смертність від коронавірусу більш ніж на третину. Зараз показник летальності становить 2,4%.

Крім того, в Україні підтверджено понад 1,2 тисячі повторного зараження на коронавірус. У середньому інтервал між першим і другим інфікуванням складає 3-5 місяців.

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