Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький
В Україні ще не завершилася третя хвиля пандемії коронавірусу, проте вже потрібно готуватися до четвертої. Вона може бути більш загрозливою через нові штами коронавірусу.
Він повідомив, що традиційно сезон активного поширення вірусних захворювань починається восени.
"Вчені прогнозують, що четверта хвиля може бути більш загрозливою через поширення нових штамів коронавірусу", - заявив Радуцький.
Нагадаємо, у всіх областях України циркулює "британський" штам коронавірусу.
Додамо, що в цьому році в Україні зросла смертність від коронавірусу більш ніж на третину. Зараз показник летальності становить 2,4%.
Крім того, в Україні підтверджено понад 1,2 тисячі повторного зараження на коронавірус. У середньому інтервал між першим і другим інфікуванням складає 3-5 місяців.