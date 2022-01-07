Четверте щеплення від COVID-19 почнуть пропонувати в Чилі
У Чилі почнуть пропонувати четверту дозу вакцини від коронавірусу з наступного тижня. Про це заявив президент Себастьян Піньєра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Президент країни Себастьян Піньєра заявив, що з 10 січня четверте щеплення від COVID-19 зможуть почати отримувати люди з ослабленим імунітетом.
"Починаючи з наступного понеділка, 10 січня, ми збираємося почати новий процес масової вакцинації за допомогою четвертої або другої ревакцинації", - сказав Пінера.
У Чилі один з найвищих показників вакцинації у світі. Там два щеплення від коронавірусу отримали 85% населення. Президент підкреслив цей успіх і зазначив, що не збирається зупинятися на досягнені.
"Успіх, досягнутий Чилі в процесі вакцинації (...), ставить нас в число кращих країн у світі за способами боротьби з цією пандемією. І за допомогою цієї четвертої дози ми прагнемо зберегти цю позицію лідера і захистити здоров'я і життя наших співвітчизників", - заявив президент.
Міністр Pfizer-BioNTech, Sinovac та AstraZeneca будуть використовувати вакцини для четвертої дози.
"Вакцини для четвертої дози будуть являти собою комбінацію тих же уколів, які використовувалися до цих пір в Чилі, включаючи Pfizer-BioNTech, Sinovac і AstraZeneca", - сказав Періс.
Нагадаємо, що у США бустери стали доступні для підлітків і деяких дітей. Також встановили нові терміни між другою дозою вакцини і бустером.