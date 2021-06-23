У Чилі вивчають, чи потрібна третя доза вакцини Sinovac від коронавірусу
У Республіці Чилі вивчають можливість введення третьої дози вакцини Sinovac для боротьби з коронавірусом. Про це заявили в уряді.
Про це повідомляє Reuters.
За словами президента країни Себастьяна Пінера, експерти в галузі охорони здоров'я вивчають безліч наукових досліджень, щоб визначити, чи потрібна третя доза вакцини для боротьби з коронавірусом.
Крім того, глава громадської охорони здоров'я Паула Даса повідомила, що дослідники зараз вивчають, як довго триватиме захист Sinovac. Очікується, що результати дослідження будуть відомі вже в наступному місяці.
"Ми думаємо, що ці дані покажуть, що людям, вакцинованим у лютому і які отримали другу дозу в березні, ймовірно, буде потрібно третя доза до вересня", - сказала вона.
Зазначимо, що вакцина Sinovac широко використовується в Чилі, тому влада країни зацікавлені у вивченні ефективності цієї вакцини, оскільки сподіваються перемогти пандемію.
Оскільки згідно з дослідженнями, китайська вакцина виявилася не сильно ефективною (67% після другої дози), то уряд задумався про можливе введення третьої дози.
Також повідомляється, що представники охорони здоров'я стикаються з питаннями про здатність цієї вакцини протистояти деяким з найбільш заразних варіантів.
Нагадаємо, ефективність вакцини Sinovac довели в Бразилії, яка сильно страждає від коронавірусу. Там захворюваність помітно знизилася в цілому місті, де застосовували цю вакцину.
Раніше повідомлялося, що ВООЗ схвалила застосування вакцини Sinovac.