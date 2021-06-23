У Чилі вивчають, чи потрібна третя доза вакцини Sinovac від коронавірусу

У Республіці Чилі вивчають можливість введення третьої дози вакцини Sinovac для боротьби з коронавірусом. Про це заявили в уряді.

За словами президента країни Себастьяна Пінера, експерти в галузі охорони здоров'я вивчають безліч наукових досліджень, щоб визначити, чи потрібна третя доза вакцини для боротьби з коронавірусом.

Крім того, глава громадської охорони здоров'я Паула Даса повідомила, що дослідники зараз вивчають, як довго триватиме захист Sinovac. Очікується, що результати дослідження будуть відомі вже в наступному місяці.

"Ми думаємо, що ці дані покажуть, що людям, вакцинованим у лютому і які отримали другу дозу в березні, ймовірно, буде потрібно третя доза до вересня", - сказала вона.

Зазначимо, що вакцина Sinovac широко використовується в Чилі, тому влада країни зацікавлені у вивченні ефективності цієї вакцини, оскільки сподіваються перемогти пандемію.

Оскільки згідно з дослідженнями, к итайська вакцина виявилася не сильно ефективною ( 67% після другої дози), то уряд задумався про можливе введення третьої дози.