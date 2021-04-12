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Чилі захищає ефективність китайської вакцини Sinovac

Новость на русском → Чилі, Понеділок 12 квітня 2021 05:32
Чилі захищає ефективність китайської вакцини Sinovac Фото: у Чилі захищають вакцину Sinovac (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

В Чилі захищають ефективність вакцини Sinovac, вироблену в Китаї. Там зробили велику ставку на цю вакцину

Про це повідомляє Reuters.

Вакцина китайської компанії Sinovac показала ефективність трохи більше 50% у бразильських клінічних випробуваннях. Також її досліджували в Чилійському університеті минулого тижня. Чилійське дослідження показало, що ефективність вакцини в зниженні захворюваності коронавірусом склала 54%.

Чилі замовили 60 мільйонів доз Sinovac для свого 18-мільйонного населення. За це країна заплатила 3,5 мільйона доларів. Також там підписали контракти з виробниками вакцин Johnson & Johnson і AstraZeneca, але вони ще не були доставлені в країну.

Міністр науки Чилі Андрес Кув підкреслив у своєму виступі в неділю, що важливо зосередити увагу на даних і ефективності вакцини. За його словами, найближчим часом міністерство охорони здоров'я опублікує реальне дослідження ефективності Sinovac і Pfizer, якими будуть прищеплювати населення. Він закликав чилійців продовжувати брати участь в програмі вакцинації.

Нагадаємо, Китай визнав низьку ефективність своїх вакцин. Вакциною Sinovac будуть прищеплювати українців.

Раніше повідомлялося, що лікарі схвалюють вакцинацію різними препаратами від коронавіруса.

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