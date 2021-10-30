Чиновникам охорони здоров'я Бразилії погрожують за схвалення вакцинації дітей

В Бразилія чиновники охорони здоров'я отримали погрози за можливе схвалення вакцинації від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Їм погрожують смертю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Регулюючий орган Бразилії Anvisa заявив, що п'ятеро його чиновників отримали погрози про смерть у разі схвалення вакцинації для дітей.

Про погрози агенція повідомила електронною поштою в поліцію і прокуратуру.

У заяві йдеться, що повідомлення про погрози чиновникам були відправлені в четвер вранці - погрожували життю директорів.

Відзначається, що в Бразилії найвищий показник схвалень на вакцинацію у світі, завдяки чому країні вдалося домогтися прогресу у вакцинації від COVID-19. Однак останнім часом цей показник скоротився, і в результаті пандемії 600 000 бразилійців загинули.

Видання припускає, що причиною цьому стало відношення президента країни Жаіра Болсонару до вакцинації в цілому. Він відмовився зробити щеплення від коронавірусу. Також Болсонару не носить маски та часто демонструє своє зневажливе ставлення до заходів безпеки COVID-19.