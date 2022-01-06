ru ua
Чт, 06 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Число COVID-випадків в Україні зростає: за добу заразилися 6,6 тисяч осіб

Новость на русском →
Україна, Четвер 06 січня 2022 08:14
Число COVID-випадків в Україні зростає: за добу заразилися 6,6 тисяч осіб Фото: кількість випадків COVID-19 в Україні за 5 січня зросла до 6,6 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні за минулу добу, 5 січня, зафіксовано 6 632 підтверджених випадків COVID-19. Це більше ніж напередодні (4 571 позитивний тест)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 2 028 осіб; летальних випадків - 187, видужала - 9 121 людина.

Число COVID-випадків в Україні зростає: за добу заразилися 6,6 тисяч осіб

За останню добу в Україні проведено 70 059 тестів, в т. ч.:

  • методом ПЛР - 32 812
  • методом ІФА - 4 943
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 32 304.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 3 689 291 осіб;
  • одужало - 3 500 914 осіб;
  • летальних випадків - 96 896;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 898 750

Нагадаємо, аналітики прогнозують, що в першому півріччі 2022 року швидкого згасання епідемії COVID-19 очікувати не варто.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус