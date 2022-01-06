Число COVID-випадків в Україні зростає: за добу заразилися 6,6 тисяч осіб
Фото: кількість випадків COVID-19 в Україні за 5 січня зросла до 6,6 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу, 5 січня, зафіксовано 6 632 підтверджених випадків COVID-19. Це більше ніж напередодні (4 571 позитивний тест)
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 2 028 осіб; летальних випадків - 187, видужала - 9 121 людина.
За останню добу в Україні проведено 70 059 тестів, в т. ч.:
- методом ПЛР - 32 812
- методом ІФА - 4 943
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 32 304.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 3 689 291 осіб;
- одужало - 3 500 914 осіб;
- летальних випадків - 96 896;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 898 750
Нагадаємо, аналітики прогнозують, що в першому півріччі 2022 року швидкого згасання епідемії COVID-19 очікувати не варто.