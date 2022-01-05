Кількість COVID-випадків в Україні різко зросла: за добу заразилися 4,5 тисячі осіб
Фото: кількість випадків COVID-19 в Україні за 4 січня зросла до 4,5 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу, 4 січня, зафіксовано 4 571 підтверджений випадок COVID-19. Це більше ніж напередодні (1 746 позитивних тестів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 1 366 осіб; летальних випадків - 273, одужали - 8 439 осіб.
За останню добу в Україні проведено 65 768 тестів, в т. ч.:
- методом ПЛР - 30 291
- методом ІФА-3 773
- досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 31 704.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло-3 682 659 осіб;
- одужало-3 491 793 осіб;
- летальних випадків-96709;
- проведено ПЛР-тестувань-1 6865 938
Нагадаємо, 30 грудня 2021 року ВОЛИНСЬКА ТА Запорізька області перейшли в "жовту" зону карантину. Таким чином, в Україні не залишилося жодного регіону, який би знаходився в "червоній" зоні карантину.