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Кількість COVID-випадків в Україні різко зросла: за добу заразилися 4,5 тисячі осіб

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Україна, Середа 05 січня 2022 08:15
Кількість COVID-випадків в Україні різко зросла: за добу заразилися 4,5 тисячі осіб Фото: кількість випадків COVID-19 в Україні за 4 січня зросла до 4,5 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні за минулу добу, 4 січня, зафіксовано 4 571 підтверджений випадок COVID-19. Це більше ніж напередодні (1 746 позитивних тестів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 1 366 осіб; летальних випадків - 273, одужали - 8 439 осіб.

Кількість COVID-випадків в Україні різко зросла: за добу заразилися 4,5 тисячі осіб

За останню добу в Україні проведено 65 768 тестів, в т. ч.:

  • методом ПЛР - 30 291
  • методом ІФА-3 773
  • досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 31 704.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло-3 682 659 осіб;
  • одужало-3 491 793 осіб;
  • летальних випадків-96709;
  • проведено ПЛР-тестувань-1 6865 938

Нагадаємо, 30 грудня 2021 року ВОЛИНСЬКА ТА Запорізька області перейшли в "жовту" зону карантину. Таким чином, в Україні не залишилося жодного регіону, який би знаходився в "червоній" зоні карантину.

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