Число COVID-випадків в Україні знизилося: за добу заразилися 1,7 тисяч осіб
Фото: число випадків COVID-19 в Україні за 3 січня впало до 1,7 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу, 3 січня січня, зафіксовано 1 746 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (1 804 позитивних тестів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 970 осіб; летальних випадків - 135, одужали - 3 629 осіб.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 970 осіб; летальних випадків - 135, одужали - 3 629 осіб.
За останню добу в Україні проведено 25 762 тестів, в т. ч.:
- методом ПЛР - 11 633
- методом ІФА - 1 340
- досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 12 789.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 3 678 088 осіб;
- одужало - 3 483 354 осіб;
- летальних випадків - 96 436;
- проведено ПЛР - тестувань - 16 835 647
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Нагадаємо, 30 грудня 2021 року Волинська та Запорізька області перейшли в "жовту" зону карантину. Таким чином, в Україні не залишилося жодного регіону, який би знаходився в "червоній" зоні карантину.