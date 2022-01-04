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Число COVID-випадків в Україні знизилося: за добу заразилися 1,7 тисяч осіб

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Україна, Вівторок 04 січня 2022 08:15
Число COVID-випадків в Україні знизилося: за добу заразилися 1,7 тисяч осіб Фото: число випадків COVID-19 в Україні за 3 січня впало до 1,7 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні за минулу добу, 3 січня січня, зафіксовано 1 746 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (1 804 позитивних тестів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 970 осіб; летальних випадків - 135, одужали - 3 629 осіб.

Число COVID-випадків в Україні знизилося: за добу заразилися 1,7 тисяч осіб

За даними міністерства, за добу госпіталізували 970 осіб; летальних випадків - 135, одужали - 3 629 осіб.

За останню добу в Україні проведено 25 762 тестів, в т. ч.:

  • методом ПЛР - 11 633
  • методом ІФА - 1 340
  • досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 12 789.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 3 678 088 осіб;
  • одужало - 3 483 354 осіб;
  • летальних випадків - 96 436;
  • проведено ПЛР - тестувань - 16 835 647

Нагадаємо, 30 грудня 2021 року Волинська та Запорізька області перейшли в "жовту" зону карантину. Таким чином, в Україні не залишилося жодного регіону, який би знаходився в "червоній" зоні карантину.

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