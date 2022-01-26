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Число нових випадків зараження COVID-19 в Німеччині перевищило 150 тисяч

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Німеччина, Середа 26 січня 2022 09:21
Число нових випадків зараження COVID-19 в Німеччині перевищило 150 тисяч Фото: хворий COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Вперше з початку пандемії число нових випадків зараження в Німеччині перевищило 150 тисяч, а тижневий коефіцієнт зараження - 900. Завантаженість відділень реанімації теж зростає, але залишається поки на невисокому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Семиденний коефіцієнт захворюваності коронавірусом SARS-CoV-2 і кількість нових випадків інфікування в Німеччині досягли нових максимумів. Інститут імені Роберта Коха (RKI) повідомив у середу, 26 січня, що тижневий коефіцієнт вперше з початку пандемії перевищив 900 на 100 тисяч населення, склавши 940,6. Напередодні цей показник становив 894,3, а тижнем раніше - 584,4", - пише видання.

При цьому уточнюється, що число нових випадків зараження за останню добу склало 164 тисячі (днем раніше - 126 955 і 112 323 - минулої середи). Таким чином, перевищено колишній максимум в 140 160, зафіксований 21 січня.

Згідно з повідомленням RKI, за останні 24 години зареєстровано 166 летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом. Загальна кількість зареєстрованих смертей від COVID-19 склала 117 126.

З початку пандемії медичні установи країни зареєстрували в цілому 9 035 795 випадків зараження. За даними RKI, кількість людей у Німеччині, які відновилися від хвороби, спричиненої SARS-CoV-2, становить близько 7 387 800 чоловік.

Коефіцієнт завантаженості відділень інтенсивної терапії - найважливіший критерій при посиленні або ослабленні антикоронавірусних обмежень в Німеччині - теж зростає, але набагато нижчими темпами. За даними медустанов, він підвищився до 4,07 на 100 тисяч населення; двома днями раніше він становив 3,87. Свого піку цей показник досяг у 2020 році: близько 15,5 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, у Франції за минулі 24 години зафіксували понад 501 000 нових випадків зараження коронавірусом. За останню добу від коронавірусу у Франції померли 364 людини.

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