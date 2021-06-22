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Число позитивних тестів на COVID впало в 25 разів у порівнянні з квітнем, - НАН

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Київ, Вівторок 22 червня 2021 14:18
Число позитивних тестів на COVID впало в 25 разів у порівнянні з квітнем, - НАН Фото: захворюваність в Україні стрімко падає (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У порівнянні з квітневим піком в Україні число позитивних тестів на COVID впало в 25 разів. Епідемічні показники знижуються у всіх регіонах.

Про це йдеться в огляді поточної епідемічної ситуації, опублікованому на сайті Національної академії наук (НАН) України.

Повідомляється, що за останні два тижні число нових випадків і позитивних ПЛР-тестів знизилося вдвічі. Число нових виявлень становить 736 випадків на день, а число летальних - 41 випадок в день. При цьому позитивність зразків ПЛР-тестів знизилася до 3,2% проти 4,2% тиждень тому і 5,4% два тижні тому.

"На сьогодні, в порівнянні з піковим періодом початку квітня 2021, кількість позитивних тестів впала в 25 разів, нових виявлень - в 20 разів, летальних випадків - в 9 разів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, число активних інфікованих і кількість нових виявлень приблизно відповідають аналогічним показникам за липень 2020 року з тією різницею, що в 2020-му в цей період спостерігалася фаза повільного зростання, а зараз в Україні триває період стабільного швидкого падіння.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як країна готується до появи індійського штаму COVID, який є більш заразним і частіше призводить до ускладнень.

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