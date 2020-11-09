Кількість заражень коронавірусом у світі перевалила за 50 млн

Коронавірус виявлено у 50 078 292 осіб у 190 країн світу. Понад 32,8 млн хворих COVID-19 одужали, понад 1,2 млн - померли.

Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.

Трійку країн з найбільшим числом випадків становлять США (9,9 млн), Індія (8,5 млн) і Бразилія (5,6 млн).

Росія - на четвертому місці: за даними федерального оперативного штабу, в країні зафіксовано понад 1,7 млн випадків зараження.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) раніше заявила, що світу потрібно зайнятися підготовкою до нової пандемії. Це стане головною темою 73-ї щорічної сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у чотирьох областях України лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 70%. Найбільш завантажені лікарні у Полтавській (91,5%), Рівненській (78,9%), Одеській (70,6%) та Сумській (70,5%) областях.

За минулу добу в Україні підтвердили 9 397 випадків зараження коронавірусом. На цьому тижні цей показник вже перевищував позначку 10 000.

Крім того, в Україні оновили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації. Країну розділили на дві зони: "червону" і "помаранчеву".