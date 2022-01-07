Кількість жертв пандемії COVID-19 в Україні перевищила 97 000
З початку пандемії коронавірусу в Україні зафіксували понад 97 000 смертей від COVID-19. За кількістю жертв наша країна знаходиться на 16 місці серед усіх країн світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.
Повідомляється, що за весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 3 696 468 осіб;
- одужали - 3 506 509 осіб;
- летальних випадків - 97 088.
Також повідомляється, що за весь цей час в країні проведено майже 17 млн тестувань методом ПЛР.
Відзначимо, згідно з даними сайту Worldometers, Україна займає 16 місце в світі за кількістю жертв COVID.
Нагадаємо, станом на 7 січня спостерігається невелике зростання захворюваності на COVID в Україні. Зокрема, за минулу добу виявлено понад 7 000 нових випадків.
Напередодні стало відомо, що Україна вводить бустерну вакцинацію для всіх старше 18 років. Це має забезпечити ще сильніший захист від важких наслідків коронавірусної хвороби.