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Кількість жертв пандемії COVID-19 в Україні перевищила 97 000

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Київ, П'ятниця 07 січня 2022 08:59
Кількість жертв пандемії COVID-19 в Україні перевищила 97 000 Фото: в Україні зростає кількість жертв пандемії (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

З початку пандемії коронавірусу в Україні зафіксували понад 97 000 смертей від COVID-19. За кількістю жертв наша країна знаходиться на 16 місці серед усіх країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що за весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 3 696 468 осіб;
  • одужали - 3 506 509 осіб;
  • летальних випадків - 97 088.

Також повідомляється, що за весь цей час в країні проведено майже 17 млн тестувань методом ПЛР.

Відзначимо, згідно з даними сайту Worldometers, Україна займає 16 місце в світі за кількістю жертв COVID.

Нагадаємо, станом на 7 січня спостерігається невелике зростання захворюваності на COVID в Україні. Зокрема, за минулу добу виявлено понад 7 000 нових випадків.

Напередодні стало відомо, що Україна вводить бустерну вакцинацію для всіх старше 18 років. Це має забезпечити ще сильніший захист від важких наслідків коронавірусної хвороби.

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