Члени ЄС самостійно вирішуватимуть, чи визнавати цифрові COVID-сертифікати України, - МОЗ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС .

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, рекомендація від Єврокомісії повинна спростити подорожі для українців до країн-членів Європейського союзу. Втім, кожна країна повинна буде самостійно вирішувати, чи визнавати їй цифрові COVID-сертифікати України.

"МЗС України нагадує, що рішення Єврокомісії не має зобов’язуючого характеру. Питання кого і на яких умовах впускати залишається виключно в компетенції самих держав-членів ЄС”, - відзначає пресслужба.



Зауважимо, що кожен охочий має можливість перевірити правила в’їзду та транзиту до інших країн на інтерактивній онлайн-мапі МЗС.