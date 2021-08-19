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Члени ЄС самостійно вирішуватимуть, чи визнавати цифрові COVID-сертифікати України, - МОЗ

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 15:24
Члени ЄС самостійно вирішуватимуть, чи визнавати цифрові COVID-сертифікати України, - МОЗ Фото: країни ЄС самостійно вирішуватимуть, чи визнавати Цифрові COVID-сертифікати України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Країни-члени ЄС самостійно вирішуватимуть, чи визнавати їм українські цифрові COVID-сертифифікати. Сьогоднішня рекомендація Єврокомісії не має зобов’язуючого характеру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, рекомендація від Єврокомісії повинна спростити подорожі для українців до країн-членів Європейського союзу. Втім, кожна країна повинна буде самостійно вирішувати, чи визнавати їй цифрові COVID-сертифікати України.

"МЗС України нагадує, що рішення Єврокомісії не має зобов’язуючого характеру. Питання кого і на яких умовах впускати залишається виключно в компетенції самих держав-членів ЄС”, - відзначає пресслужба.

Зауважимо, що кожен охочий має можливість перевірити правила в’їзду та транзиту до інших країн на інтерактивній онлайн-мапі МЗС.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що Єврокомісія визнала цифрофі COVID-сертифікати України.

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