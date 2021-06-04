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COVAX на межі провалу. У ВООЗ заявили, що їм не вистачає вакцин від COVID

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Женева, П'ятниця 04 червня 2021 21:04
COVAX на межі провалу. У ВООЗ заявили, що їм не вистачає вакцин від COVID Фото: механізм COVAX на межі провалу (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Брюс Ейлвард заявив, що у червні та липні глобальний механізм COVAX отримає недостатню кількість вакцин від коронавірусу. За його словами, це ставить під загрозу мету цього механізму.

Про це представник ВООЗ сказав на брифінгу в Женеві, передає France 24.

Як розповів Ейлвард, який є координатором COVAX, в рамках механізму вже було розподілено 80 млн доз вакцин від коронавірусу між 129 країнами. Але, як наголосив представник ВООЗ, це приблизно на 200 млн доз менше, ніж планувалося.

Він зазначив, що багаті країни обіцяли надати COVAX близько 150 млн доз, окрім тих, які механізм отримує на пожертвувані кошти, але це не вирішить проблему.

"Ми готуємося до провалу, якшо не отримаємо дози раніше. Ми ще не на правильному шляху: у нас недостатньо доз, щоб змусити світ вийти з цієї ситуації. По-перше, дуже мала увага приділяється періоду червень-липень, а це означає, що у нас тут все ще буде пробіл", - сказав Ейлвард.

Інша проблема, за словами представника ВООЗ, полягає в тому, що для того, щоб до кінця цього року вакцинувати не менше 30-40% населення світу, потрібно провакцинувати ще 250 млн людей "у період з цього моменту до кінця вересня".

Нагадаємо, цього тижня в Україну прибула чергова партія вакцини за механізмом COVAX. Україна отримала понад півмільйона доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва.

Додамо, до цього у ВООЗ заявляли, що щеплення від коронавірусу, які були зроблені мешканцям бідних країн, становлять всього 0,4% від загальної кількості.

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