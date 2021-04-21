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COVID-19 вийшов на четверте місце серед причин смерті в Україні

Новость на русском → Україна, Середа 21 квітня 2021 12:03
COVID-19 вийшов на четверте місце серед причин смерті в Україні Фото: від COVID-19 помирає в 12 разів менше людей, ніж від хвороб системи кровообігу та раку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-лютий 2021 року. З початку року померло 109 112 осіб, у тому числі в лютому - 51 391.

Дані оприлюднені на сайті Держстату.

За офіційною інформацією, від 19 померло 6 936 українців (у тому числі в лютому - 3 014 осіб).

Таким чином, COVID-19 вийшов на четверте місце серед причин смерті в Україні.

Найбільш часта причина смерті-хвороби системи кровообігу, від яких померло 71 638 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 49 890 осіб, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 13 683 осіб.

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 11 702 громадян.

Проте в цілому від COVID - 19 померло в 12 разів менше українців, ніж від хвороб системи кровообігу і від раку.

За даними Держстату, за січень-лютий інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1 030 осіб, серед них туберкульоз - 485, від СНІДу померло 363 українці.

Хвороби органів дихання стали причиною смерті 3 457 осіб (у т. ч. грип та пневмонія - 2616 осіб). Хвороби органів травлення стали причиною смерті 4 137 осіб.

Крім того, 4 634 українців загинули внаслідок зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 487 громадян, утоплення-110, загибель на пожежі-339, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 350, отруєння алкоголем - 382, самогубства - 795, умисні вбивства-227.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у 2020 році від 19 померло 20 709 українців.

Як повідомляло РБК-Україна, за січень-лютий 2021 року в Україні померло 109 112 осіб. Це на 8 374 смертей більше, ніж за січень-лютий 2020 року.

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