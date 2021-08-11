COVID-сертифікат в "Дії" вийшов на останній технічний етап схвалення в ЄС

Цифровий сертифікат вакцинації від коронавірусу в застосунку "Дія" опинився за крок до схвалення в Євросоюзі. Зараз сертифікат на останньому технічному етапі схвалення органами ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова .

"Розпочався останній технічний етап зі стороною ЄС щодо COVID-сертифікатів у "Дії". Це підключення нашої країни до продуктового середовища інфраструктури COVID-сертифікатів ЄС. Це спільне середовище для всіх країн, які розробляють свої сертифікати", - розповів він.

Міністр зазначив, що паралельно з підключенням до європейської системи український сертифікат має отримати визнання Єврокомісії.

"Після цього буде підписана угода, що дозволить українцям подорожувати з COVID-сертифікатами в "Дії", - сказав Федоров.

Він додав, що паралельно Україна веде переговори з Ізраїлем щодо визнання українських сертифікатів. Міністерство створило спеціальну робочу групу для пришвидшення інтеграції українських та ізраїльських COVID-сертифікатів із ЄС.