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COVID-сертифікат: коли і хто зможе отримати документ про вакцинацію в Україні

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Україна, Середа 30 червня 2021 12:57
COVID-сертифікат: коли і хто зможе отримати документ про вакцинацію в Україні Фото: коли і хто зможе отримати COVID-сертифікат в Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Європейський союз завтра, 1 липня запустить в дію єдиний COVID-сертифікат. В Україні також розпочнеться цей процес.

Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина в ефірі "Сніданку з "1+1".

"Після щеплення другою дозою можна отримати сертифікат, який буде діяти півроку. Запит можна зробити через додаток "Дія" він буде в електронному вигляді",- сказав він.

За його словами, можна отримати COVID-сертифікат також строком на півроку, якщо людина перехворіла на коронавірус, і була внесена в електронну систему.

Крім того, документ про вакцинацію можна отримати, якщо особа має результат негативного тесту на COVID-19, але сертифікат буде діяти у цьому випадку лише 72 години з моменту забору матеріалу.

Гендиректор ЦГЗ порадив тим, хто чекає отримання другої дози препарату, звертатися до Центрів вакцинації або сімейного лікаря, якщо вже прийшла пора робити щеплення повторно, але якщо виникають проблеми - звертатися на "гарячу лінію" МОЗ.

Нагадаємо, що в Україні оголосили про початок бета-тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу.

Відомо, що сертифікати будуть доступні в мобільному застосунку "Дія" вже з 1 липня.

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