COVID-сертифікат став доступний всім. "Дія" завершила бета-тестування

Міністерство цифрової трансформації оголосило про завершення бета-тестування сертифікатів вакцинації в застосунку "Дія". Відтепер згенерувати цифровий сертифікат в "Дії" може кожен вакцинований українець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислава Баніка.

Для того, щоб отримати сертифікат, потрібно встановити останню версію застосунку "Дія" з AppStore, Google Play або Huawei AppGallery та авторизуватися зручним способом.

Після авторизації потрібно перейти в розділ "Послуги" та обрати пункт "COVID-сертифікати", після чого подати заявку на отримання сертифікату.

Бета-тестувальникам доведеться видалити тестову версію "Дія" та встановити звичайну з AppStore, Google Play або Huawei AppGallery. Якщо цього не зробити, то сертифікат у бета-застосунку не буде дійсним.