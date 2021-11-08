COVID-сертифікати про одужання та ПЛР-тест з'являться в "Дії": у Мінцифри розповіли коли

У застосунку "Дія" стануть доступними сертифікати про одужання від коронавірусу та результат ПЛР-тесту. Це відбудеться вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, згенерувати такі COVID-сертифікати зможуть всі, хто переніс хворобу протягом останніх 90 днів, однак остаточні деталі із МОЗ ще узгоджують.

Міністр зазначив, що для того, аби такий сертифікат у "Дії" з'явився, лікар повинен обов'язково внести інформацію про одужання пацієнта до електронної системи охорони здоров'я.

"Якщо лікар вніс інформацію про те, що людина хворіла COVID-19, "Дія" бачить цю інформацію. На основі цього формує COVID-сертифікат. Протягом 90 днів він буде діяти. Тобто, якщо людина хворіла десять днів тому, у неї сертифікат буде діяти 80 днів", - пояснив Федоров.